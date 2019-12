Von dpa

Dresden (dpa) - Eine Frau ist in einem Parkhaus in Dresden mit ihrem Auto in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Die 33-Jährige sei aus unklaren Gründen durch die geschlossene Tür des Lastenaufzuges gefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrstuhlkorb stand zu dem Zeitpunkt im zweiten Untergeschoss, so dass die Frau samt Auto etwa sechs Meter in die Tiefe stürzte. Die 33-Jährige sei leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte bemühten sich, das Auto wieder aus dem Schacht zu hieven. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird ermittelt.