Offenbach (dpa). Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Mittwoch freundlich und trocken. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, zeigt sich auch die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 4 und 8 Grad, im Bergland zwischen 2 und 5 Grad.