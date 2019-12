Von dpa

Odessa (dpa) - Nach dem Brand in einer Fachoberschule in Odessa in der Ukraine werden unter den Trümmern des Gebäudes bis zu elf Tote vermutet. Bislang hätten die Retter drei Leichen geborgen, teilte der Zivilschutz mit. Eine Frau war bereits am Mittwoch unmittelbar nach dem Brandausbruch in einem Krankenhaus gestorben. Die Einsatzkräfte sprachen zunächst von vielen Vermissten, wobei aber unklar war, ob sie sich zum Zeitpunkt des Feuers überhaupt in dem Hörsaalgebäude aufgehalten haben. Mehr als zwei Dutzend Menschen wurden verletzt.