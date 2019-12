Von dpa

Berlin (dpa) - Begleitet von viel Glamour und Emotionen sind bei der Spendengala «Ein Herz für Kinder» mehr als 18 Millionen Euro für Kinder in Not und soziale Hilfsprojekte gesammelt worden. In der live vom ZDF ausgestrahlten Show nahmen Prominente wie Boris Becker, Anja Kling und Sophia Thomalla Spendenanrufe entgegen. Auch die Bundesministerinnen Franziska Giffey und Julia Klöckner sowie Kabinettskollege Jens Spahn nahmen für den guten Zweck den Hörer ab. Mehrere Unternehmen kündigten bei der von Johannes B. Kerner moderierten Gala Großspenden an.