Von dpa

Feldberg (dpa) - Ein Mann ist am Feldberg in Baden-Württemberg von einer Lawine verschüttet worden. Er sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bergwacht sei im Einsatz. Weitere Details waren zunächst unklar. Heute war ein starkes Sturmtief über den Schwarzwald gezogen. Der Feldberg ist mit 1493 Metern der höchste Mittelgebirgsgipfel in Deutschland.