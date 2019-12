Von dpa

Berlin (dpa) - RB Leipzig ist erstmals in seiner Vereinsgeschichte Herbstmeister der Fußball-Bundesliga. Die Sachsen wurden wie erwartet nicht mehr von Borussia Mönchengladbach verdrängt. Der Verfolger hätte dafür am Abend einen Kantersieg bei Hertha BSC feiern müssen, die Partie im Olympiastadion endete 0:0. Leipzig selbst hatte am Nachmittag 3:1 gegen Augsburg gewonnen. FC Bayern München schlug den VfL Wolfsburg 2:0. FC Schalke 04 und SC Freiburg trennten sich unentschieden 2:2. Köln gewann gegen Bremen 1:0 und auch Bayer Leverkusen gewann 1:0 beim FSV Mainz 05.