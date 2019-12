Von dpa

Düsseldorf (dpa) - Im Kampf gegen Kinderpornografie, Kindesmissbrauch und Rechtsextremismus fordert Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul Sonderzugriffsrechte auf die IP-Adressen Verdächtiger. Solange die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland «auf Eis» liege, müssten die demokratischen Parteien in diesen Fällen Sondermöglichkeiten finden, sagte Reul der dpa. Die sogenannte IP-Adresse eines Computers kann Aufschluss über den Standort einer Person geben. Der Anstieg der Fallzahlen bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie sei erschreckend, so Reul.