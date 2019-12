Von dpa

New York (dpa) - Die US-Astronautin Christina Koch hat den Rekord für den längsten Weltraum-Aufenthalt einer Frau gebrochen. Koch, die am 15. März auf der Internationalen Raumstation ISS ankam, sei seit 289 Tagen im All, heißt es von der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Damit habe sie den bisherigen Rekord der Ex-Astronautin Peggy Whitson, die 288 Tage am Stück im All verbrachte, geknackt. «Das ist eine wunderbare Sache für die Wissenschaft», sagte Koch von der ISS aus dem US-Nachrichtensender CNN. Im Februar soll Koch zur Erde zurückkehren.