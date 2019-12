Von dpa

Hamburg (dpa) - Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er starb im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Der Hamburger Ehrenkommissar sei tot in seiner Wohnung gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor allem die TV-Vorabendserie «Großstadtrevier» hatte ihn bekanntgemacht: Seit 1992 war er in dem ARD-Dauerbrenner als Hamburger Polizist Dirk Matthies zu sehen. Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler - und das «mit Fug und Recht», wie Fedder einmal selbst sagte.