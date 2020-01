Von dpa

Palm Springs (dpa) - Der deutsche Schauspieler Udo Kier ist auf dem «Walk of the Stars» im kalifornischen Palm Springs mit einer Sternenplakette verewigt worden. Der Star enthüllte vor Fotografen und Gästen den 437. Stern auf einem Bürgersteig in der Wüstenstadt. Der gebürtige Kölner wohnt seit über zehn Jahren in Palm Springs. Seit 1992 wurden auf Bürgersteigen der Stadt auch Berühmtheiten wie Frank Sinatra, Sophia Loren, Catherine Deneuve und Elizabeth Taylor verewigt.