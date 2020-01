Von dpa

Moskau (dpa) - Nach dem Rücktritt der russischen Regierung hat das Unterhaus des Parlaments den Leiter der Steuerbehörde Michail Mischustin planmäßig als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. Die Duma-Abgeordneten stimmten in Moskau mit überwältigender Mehrheit für den Wunschkandidaten von Präsident Wladimir Putin. Seine Arbeit kann Mischustin aufnehmen, wenn der Kremlchef dies mit seiner Unterschrift bestätigt. Das aber gilt als reine Formsache. Mischustin kündigte in der Duma als einer seiner ersten Schritte Wirtschaftsreformen an.