Von dpa

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat einen perfekten Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga hingelegt. Die Mannschaft von Trainer David Wagner besiegte im Auftaktspiel den Tabellen-Zweiten Borussia Mönchengladbach mit 2:0. Damit kletterte Schalke zumindest für eine Nacht an Revier-Rivale Borussia Dortmund vorbei auf den vierten Rang. Serdar brachte die Schalker in der 48. Minute in Führung, Winter-Neuzugang Gregoritsch legte zehn Minuten später nach. Gladbach musste im Titelkampf damit einen Rückschlag hinnehmen.