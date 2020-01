Von dpa

Phoenix (dpa) - Eine 22 Jahre alte Frau in den USA hat nach Polizeiangaben ihre drei kleinen Kinder umgebracht. Der drei Jahre alte Junge sowie eine zwei Jahre und eine sieben Monate alte Tochter seien tot im Haus der Frau entdeckt worden, teilte die Polizei in Phoenix im Bundesstaat Arizona mit. Die Mutter hatte zuerst angegeben, dass die Kinder krank gewesen seien. Danach habe sie aber gestanden, am Tod der drei schuld zu sein, so die Polizei. Die mutmaßliche Täterin wurde des dreifachen Mordes angeklagt.