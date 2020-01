Von dpa

Berlin (dpa) - Die Deutschen haben im vergangenen Jahr unerwartet viel Geld in Versicherungen gesteckt. Die Beitragseinnahmen der deutschen Versicherer stiegen um fast 7 Prozent auf die Rekordsumme von 216 Milliarden Euro. Das teilte der Branchenverband GDV in Berlin mit. Verbandspräsident Wolfgang Weiler sagte, überrascht habe vor allem die Lebensversicherung. In der wichtigsten Sparte der Branche wuchsen die Beiträge um mehr als 11 Prozent auf 102 Milliarden Euro. Weiler sprach von einem Vertrauensbeweis.