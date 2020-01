Von dpa

Berlin (dpa) - Angesichts der Ausbreitung der neuartigen Lungenerkrankung in China hat das Auswärtige Amt in Berlin in einer Teilreisewarnung vor Reisen in die am stärksten betroffene Provinz Hubei gewarnt. Gleichzeitig wurde nahegelegt, nicht notwendige Reisen nach China «nach Möglichkeit» zu verschieben. Reisenden wurde empfohlen sich an die Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte zu halten. Man solle sich vor Reisen gegen Influenza impfen lassen, heißt es weiter auf der Webseite des Außenministeriums.