Von dpa

Brüssel (dpa) - Am Tag des britischen EU-Austritts nach fast 50 Jahren Mitgliedschaft haben Politiker auf beiden Seiten des Ärmelkanals die Zukunftschancen und die eigene Stärke betont. Zum Abschied schwang in Brüssel viel Wehmut mit, auch in London herrschte kaum Feierlaune. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum ist Großbritannien ab morgen kein EU-Mitglied mehr. Bis Jahresende gilt eine Übergangsfrist, in der sich fast nichts verändert. In der Zeit wollen Brüssel und London klären, wie sie künftig im Handel und vielen anderen Politikfeldern zusammenarbeiten.