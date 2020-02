Von dpa

Miami (dpa) - Mit viel lateinamerikanischem Flair haben die beiden Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira die Fans in der Halbzeitpause des 54. Super Bowl begeistert. Die beiden Latino-Superstars wurden bei ihrer Show im Hard Rock Stadium in Miami auch von Kurzauftritten einiger Gastkünstler begleitet, darunter Lopez' Tochter Emme Maribel Muñiz. Lopez sang unter anderem ihre Klassiker «Jenny from the Block» und «Let's Get Loud». Die Kolumbianerin Shakira, die am Tag des Super Bowl ihren 43. Geburtstag feierte, stimmte Hits wie «Wherever, Whenever» und «Hips Don't Lie» an.