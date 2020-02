Von dpa

Paris (dpa) - Die französische Polizei hat das letzte Migrantencamp im Nordosten von Paris geräumt. Die Mission an der Porte de la Villette sei beendet, teilte die Pariser Polizeipräfektur am Morgen mit. Das Camp habe die Sicherheit der Menschen, sowohl der Migranten als auch der Anwohner, gefährdet. Erst in der vergangenen Woche hatten die Behörden ein riesiges Camp rund um die Autobahnauffahrt an der Porte d'Aubervilliers mit mehr als 1400 Migrantinnen und Migranten geräumt.