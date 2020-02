Von dpa

Peking (dpa) - Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist erneut um 73 gestiegen. Damit gibt es schon 636 Todesfälle. Wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete, stieg die Zahl der Infizierten in China innerhalb eines Tages erneut um mehr als 3000 auf landesweit mehr als 31 000. Außerhalb Festland-Chinas wurden in mehr als zwei Dutzend Ländern mehr als 270 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. In Deutschland wurde gestern ein 13. Fall nachgewiesen.