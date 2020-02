Von dpa

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren Negativlauf in der Euroleague fortgesetzt. Gegen den spanischen Club Valencia BC unterlag der deutsche Meister mit 59:66 und verlor neun der vergangenen zehn Begegnungen in der Basketball-Königsklasse. In der Tabelle bleiben die Bayern mit sieben Siegen aus 24 Spielen auf dem letzten Platz.