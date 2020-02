Essen/Unna/Hagen (dpa). Wegen Bombendrohungen sind am Mittwoch drei Moscheen in Nordrhein-Westfalen evakuiert worden. In allen drei Fällen - in Essen, Unna und Hagen - gab die Polizei im Verlauf des Abends Entwarnung. Es seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, hieß in Polizei-Tweets.