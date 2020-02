Von dpa

Berlin (dpa) - Die Bundes-CDU hat erleichtert auf den angekündigten Rückzug des thüringischen CDU-Chefs Mike Mohring reagiert. «Respekt für die Entscheidung von Mike Mohring. Das ebnet den Weg für einen Neustart in der Thüringer CDU», erklärte die stellvertretende CDU-Bundeschefin Silvia Breher in Berlin. Mohring hatte zuvor in einem Video auf Twitter mitgeteilt, er wolle einer Neuaufstellung seiner Partei nicht im Wege stehen.