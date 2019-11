Von dpa

Berlin (dpa) - Der Video-Streamingdienst Netflix hat am Donnerstag einige Stunden lang mit einer Störung zu kämpfen gehabt. «Im Moment haben wir technische Probleme», erklärte der technische Kunden-Support auf Twitter am Nachmittag. «Wir arbeiten hart daran, diese so schnell wie möglich zu lösen.»