Uber will seine Kunden und Fahrer besser schützen und lässt Trennfolien in den Fahrzeugen einbauen. Foto: Christoph Dernbach

Von dpa

Berlin (dpa) - In die per Uber vermittelten Fahrzeuge in Deutschland werden angesichts der Coronavirus-Gefahr Trennfolien zwischen Fahrer und Passagieren eingebaut. Sie würden von allen Mietwagen-Partnern installiert, teilte Uber mit.