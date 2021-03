Sowohl unerfahrene Blogger als auch Prominente mit einem millionenschweren Publikum versuchen, Instagram-Follower zu kaufen. Viele von ihnen nutzen diese Mögliсhkeit in vollem Gang. Sogar solche Stars wie zum Beispiel Kardashian-Schwester, Ariana Butera Grande und Katy Perry kaufen Follower auf Instagram . Darüber hinaus hat der Prozentsatz der "gefälschten" Follower auf ihren Instagram-Profilen fast die Hälfte erreicht.

Das heißt, der Kauf von Followern ist ein viel häufigeres Phänomen, als es scheint. Eine große Anzahl von Followern verleiht einem Profil in Sozialnetzwerken mehr Gewicht, sodass man die Werbung auf solche Seiten teurer verkaufen kann. Deshalb greifen Blogger am häufigsten auf den Kauf von Followers zurück. Online-Shops nutzen auch die Chance, auf solche Weise die Kunden anzulocken . Reale Kunden bevorzugen Profile, die viele Followers haben. Sie vertrauen solchen Online-Shops mehr.

Verschiedene Websites bieten an, Follower durch ein Verkaufsangebot an die Zielgruppe eines Produkts oder einer Dienstleistung, in dem die Vorteile von Käufern oder Kunden klar angegeben sind, aufzubauen. Das sind Leute (keine Bots), die ein Profil für Geld abonnieren. Der Account selbst ist für sie nicht interessant.

Durch mehr Follower nimmt Ihr Profil automatisch an Reichweite zu. Aber wenn Sie wirklich Follower auf Instagram kaufen möchten, dann müssen Sie das selten tun und immer die Gründe und Gegengründe abwägen. Sie brauchen auf jeden Fall an der Qualität Ihres Profils zu arbeiten und es legal zu promoten. Lassen Sie aber nicht außer Acht, dass ein Instagram-Profil, das sehr viele Follower, aber wenig Likes und Kommentare hat, nicht gerade authentisch wirkt.