Ein eigenes Heimkino - So plant man richtig

Wohnzimmer oder eigenen Kinoraum?

Bevor man sich um die Einrichtungsgegenstände für das Heimkino kümmert, sollte man sich zunächst überlegen, wo die Filmabende zukünftig stattfinden werden. Eine Möglichkeit wäre, die Ausstattung in ein bereits eingerichtetes Zimmer zu integrieren. Das Wohnzimmer bietet sich besonders an, da Couch, Sessel und Co. bereits vorhanden sind. Wer Familie und Freunde mit einem außergewöhnlichen Highlight überraschen möchte, kann sich einen speziellen Kinoraum einrichten.

Welches Budget steht zur Verfügung?

Letztlich ist dies natürlich auch eine Kostenfrage. Während für das Heimkino im Wohnzimmer bereits ein kleines Budget ausreicht, sind mit einem eigenen Kinoraum höhere Ausgaben verbunden. Neben der benötigten Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Beamer, Fernseher und Co. muss auch für bequeme Sitzmöglichkeiten gesorgt werden. Aus diesem Grund sollten Sie sich zunächst klar darüber werden, welche Summe in das Projekt investiert werden kann.

Zudem sollte daran gedacht werden, dass sich die Anschaffungen zu einem beachtlichen Betrag anhäufen können. Verschiedene Webshops bieten allerdings die Möglichkeit an, die Ausrüstung per Kauf auf Rechnung zu erhalten. Dadurch kann die Summe in Raten abbezahlt werden und das Equipment ausgiebig überprüft werden.

Komponenten für das Heimkino

Um den Wow-Faktor hervorzurufen, müssen die passenden Gerätschaften her. Doch welche Komponenten eignen sich denn wirklich für das persönliche Heimkino ?

Fernseher oder Beamer?

Für die Bildübertragung gibt es zwei Möglichkeiten: Man kann sich für einen Fernseher oder einen Beamer entscheiden. In den letzten Jahren sind die Fernseher immer gewaltiger geworden. Mittlerweile sind sogar Geräte mit einer Diagonale von 55 Zoll Standard in deutschen Haushalten, was bereits eine stolze Größe ist.

Wem dies nicht ausreicht, kann auf den Beamer zurückgreifen. Dieser benötigt sowohl eine Leinwand als auch eine Beamerhalterung, was zusätzliche Ausgaben darstellen. Um die passende Leinwand zu ermitteln, sollte mit dem Beamer ein Bild auf die Wand projiziert werden. Anhand dessen kann die optimale Größe für das Zimmer ermittelt werden.

Welches Abspielgerät?

Beim Abspielgerät ergeben sich verschiedene Optionen:

UHD BD Player

Notebook

Konsole wie X-Box One S

etc.

AV Receiver

Noch vor einigen Jahren wurden AV Receiver ausschließlich von Profis genutzt. Heutzutage wird das Gerät auch für private Zwecke immer beliebter. Der AV Receiver wird gerne als die heimische Schaltzentrale bezeichnet, welche eine Verbindung zwischen den unterschiedlichen Komponenten des Heimkinos herstellt. Durch den Einsatz des Receivers kann das Kabelwirrwarr vermieden werden und Bild und Tonquellen gebündelt werden.

Welches Lautsprecher-System?

Das A und O des Heimkinos ist das Lautsprecher-System. Der passende Sound sorgt dafür, dass das unvergleichliche Gefühl aufkommt, dass wir im Kinosaal verspüren . Auch hier stehen mehrere Optionen zur Auswahl:

Satellitenlautsprecher: Besitzen den größte WAF Faktor und werden von einem Subwoofer begleitet. Durch das Design integrieren sich die Satellitenlautsprecher perfekt in den Raum.

Besitzen den größte WAF Faktor und werden von einem Subwoofer begleitet. Durch das Design integrieren sich die Satellitenlautsprecher perfekt in den Raum. Kompaktlautsprecher: Diese Lautsprecher zeichnen sich durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie benötigen allerdings etwas Platz, um ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können.

Diese Lautsprecher zeichnen sich durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie benötigen allerdings etwas Platz, um ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können. Standlautsprecher: Wer nach Qualität, Volumen und Subwoofer strebt, ist mit dem Standlautsprecher gut versorgt.

Richtige Lautsprecheraufstellung

Ein perfekter Soundeffekt ist nicht nur von der Ausstattung abhängig, sondern ebenfalls von der Positionierung des Lautsprechers. Die Wiedergabegeräte sollten neben der Leinwand oder dem Fernseher platziert werden, um den Ton optimal weiterzuleiten. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Lautsprecher nicht vollständig an die Wand zu rücken. Es sollte ebenfalls darauf geachtet werden, einen Platz zu wählen, der nicht von weiteren Einrichtungsgegenständen umgeben ist.