Berlin (dpa/WB). Patienten in Deutschland sollten aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung am frühen Abend und samstags mehr geöffnete Arztpraxen vorfinden.

»Krankheiten richten sich nicht nach den Lieblingsöffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte«, sagte der Vize-Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands, Johann-Magnus von Stackelberg. Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssten für patientenfreundlichere Sprechzeiten sorgen.

Stackelberg sagte, die viele Arbeit außerhalb der traditionellen Kernzeiten dürfe nicht an wenigen Ärzten hängenbleiben, die etwa samstags da seien. Mittwoch und Freitag habe am Nachmittag der Großteil der Praxen geschlossen, abends und am Wochenende sowieso. »Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser ­gehen.« Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wies die Aufforderung als »dreist und frech« zurück.

Kundenfreundliche Sprechzeiten

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte dieser Zeitung: »Es kann nicht sein, dass Öffnungs- und Arbeitszeiten immer kundenfreundlicher werden, auf kranke Arbeitnehmer so gut wie keine Rücksicht genommen wird, und nur Ärzte davon ausgenommen sind.« Lauterbach, selbst Arzt, fügte hinzu: »Der ein oder andere Arzt wird ab Mittwochnachmittag auf dem Golfplatz ge­sehen.«

Die Kassen mahnten, wenn Ärzte nur die Mindestzahl von derzeit 20 Sprechstunden pro Woche anböten, dürften sie in dieser Zeit keine Privatpatienten behandeln und keine Privatleistungen verkaufen.

Ergebnisse einer Umfrage

Wie eine Umfrage im Auftrag des Kassen-Verbands ergab , haben mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr 20 Prozent der Praxen Sprechstunden, freitags unter 20 Prozent. Befragt wurden den Angaben zufolge 1400 niedergelassene Hausärzte, Kinderärzte sowie Augenärzte, Orthopäden, Gynäkologen und HNO-Ärzte vom Institut Forsa.

Sprechstunden nach 18 Uhr bieten demnach montags, dienstags und donnerstags mehr als die Hälfte der Praxen an – nach 19 Uhr sind es dann weniger (Montag 9 Prozent, Dienstag 10 Prozent, Donnerstag 12 Prozent). Dem guten Vorbild, dass rund jede zehnte Praxis zumindest von 19 bis 20 Uhr Sprechstunden anbiete, sollten viele Ärzte folgen, sagte von Stackelberg. Samstags bieten laut der Umfrage ein bis zwei Prozent der Praxen zwischen 8 und 13 Sprechstunden an.

KBV-Vorsitzender Andreas Gassen entgegnete: »Die Aussagen des GKV-Spitzenverbands sind ein Schlag ins Gesicht der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und zeugen von der Ferne von Krankenkassenfunktionären zur Versorgung von Patienten.« Die niedergelassenen Ärzte arbeiteten im Schnitt 52 Wochenstunden und leisteten häufig viel mehr Sprechstunden als sie müssten. Wenn die Praxen geschlossen seien, sei der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117 zu erreichen.