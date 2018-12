Der kongolesische Präsident Joseph Kabila bei seiner Stimmabgabe in Kinshasa. Foto: Jerome Delay

Von dpa

Der Kongo ist reich an Bodenschätzen - und zählt doch zu den ärmsten Ländern der Welt. Nun wird in dem von Gewalt gepeinigten Staat in Zentralfrika ein neuer Präsident gewählt.