Bielefeld/Düsseldorf (dpa). Der Landesvorstand der NRW-CDU hat den Europapolitiker Elmar Brok für die nächste Europawahl nicht wieder aufgestellt. Er sei bei einer Landesvorstandssitzung am Montagabend gegen den Vorschlag des NRW-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Armin Laschet nicht mehr auf die Liste für die Europawahl gewählt worden, sagte Brok am Dienstagmorgen. Die 37 Mitglieder des Landesvorstands hätten mehrheitlich gegen ihn gestimmt.

Noch gibt sich der 72-Jährige allerdings nicht ganz geschlagen: »Ich behalte mir vor, ob ich auf der Landesdelegiertenversammlung kandidiere«, sagte er. »Das Votum ist ja nur ein Vorschlag.« Brok könnte am 26. Januar bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU in Siegburg in einer Kampfkandidatur um einen der Listenplätze antreten, hieß es am Dienstag in Parteikreisen in Düsseldorf. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der viele Jahre mit Brok im Europa-Parlament gesessen hatte, sagte: »Da ist noch alles im Fluss.«

Laschet warb für Brok: »Elmar Brok gehört zu den profiliertesten deutschen Europapolitikern«, sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und NRW-Ministerpräsident am Dienstag in Berlin. »In den absehbar schwierigen Abstimmungsprozessen rund um den Brexit und nach den Europawahlen kommt es auf Köpfe wie ihn an.« Daher habe er einen vorderen Listenplatz für Brok für angemessen gehalten. »Ich bedaure, dass er mit seinem Verzicht eine Dynamik ausgelöst hat, die sich letztlich gegen ihn gewandt hat«, betonte Laschet.

Brok aus Bielefeld ist seit 1980 im Europaparlament und damit dessen dienstältester Abgeordneter. Er ist derzeit Brexit-Beauftragter der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.

Über die Niederlage Broks im nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorstand hatte zunächst der »Welt«-Korrespondent Robin Alexander in einem Tweet berichtet. Mitglieder des CDU-Landesvorstands waren in der Nacht nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Da Laschet die Kandidatur von Brok unterstützt hatte, dürfte dessen Durchfallen auch als Niederlage für den Ministerpräsidenten gewertet werden.

Gefragter Interviewpartner

Der Paderborner CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann sagte dieser Zeitung: »Wenn es so käme, wäre es ein herber Verlust. Nicht nur für Europa, sondern vor allem für Ostwestfalen-Lippe.«

Brok ist eines der wenigen wirklich bekannten Gesichter aus dem Straßburger Parlament. Viele Jahre war der ehemalige Journalist Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten. Seit Jahrzehnten ist er ein gefragter Interviewpartner nicht nur der deutschen, sondern zum Beispiel auch der britischen Medien. Er kommentiert fast jede wichtige Entwicklung in der Europapolitik. »Ich war Vertreter des Parlaments bei allen Verhandlungen seit Maastricht« im Jahr 1992, sagte er vor fünf Jahren der Deutschen Presse-Agentur. »Europa ist nach wie vor Arbeit an einer Frontlinie, es gibt wenig Routine und immer viel Neues. Und das macht immer noch Spaß.« Einige seiner Parteifreunde fanden nun aber offenbar, dass es mit über 70 Jahren einmal gut sein sollte.

Erst am Wochenende war Brok in Verl zu Gast und sprach über den Wahlkampf für die Europawahl.