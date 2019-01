Nach seiner Niederlage im nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorstand hat der 72-Jährige noch eine letzte Chance auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl. Brok könnte am 26. Januar bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU in Siegburg in einer Kampfkandidatur um einen der Listenplätze antreten, hieß es gestern in Parteikreisen in Düsseldorf.

Brok, dienstältester aller Abgeordneten in Brüssel und Straßburg, hatte am Montagabend bei der Aufstellung der 17-köpfigen Eu­ropawahl-Liste durch den CDU-Landesvorstand eine Kampfabstimmung knapp verloren.

Nur die Plätze eins bis sechs gelten als aussichtsreich

Brok hatte sich den Angaben aus Parteikreisen zufolge bereit erklärt, als Zeichen des Generationswechsels auf Platz sechs zu kandidieren – anstatt, wie ursprünglich geplant, auf Platz vier. Diesen Platz hatte NRW-Landeschef und Ministerpräsident Armin Laschet für Brok vorgeschlagen.

Allerdings habe Brok eine Garantie haben wollen, dass ihm Platz sechs nicht streitig gemacht werde, hieß es. Diese sei ihm nicht gegeben worden. Der Bezirksverband Niederrhein habe daraufhin den langjährigen Landtagsabgeordneten Stefan Berger für Platz sechs nominiert und in einer geheimen Abstimmung mit 20 zu 17 Stimmen auch durchgesetzt. Nur die Plätze eins bis sechs auf der CDU-Landesliste gelten als aussichtsreich.

»Ich behalte mir vor, ob ich auf der Landesdelegiertenversammlung kandidiere«

Elmar Brok wollte sich gestern nicht weiter äußern und sagte nur: »Ich behalte mir vor, ob ich auf der Landesdelegiertenversammlung kandidiere. Das Votum ist ja nur ein Vorschlag.« Broks vorläufiges Scheitern wird auch als Niederlage für Armin Laschet und Ralph Brinkhaus gewertet.

Der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag war am Montagabend wegen des Koalitionsausschusses in Berlin gebunden. Gestern teilte Brinkhaus mit: »Die Entscheidung ist eine Riesenenttäuschung. Sie wird auch Elmar Brok in keiner Weise gerecht. Wir werden im Bezirksvorstand nun über das weitere Vorgehen beraten.« Die Spitze der CDU in Ostwestfalen-Lippe trifft sich am kommenden Samstag.