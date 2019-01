Er behalte sich eine Kampfkandidatur bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU am 26. Januar vor, bekräftigte der 72-Jährige am Mittwoch in Brüssel. »Ob ich es tue, weiß ich selbst noch nicht.«

Brok sitzt seit knapp 40 Jahren im Europaparlament und wollte bei der Europawahl im Mai für weitere fünf Jahre kandidieren. Bei einer Abstimmung über einen sicheren Listenplatz unterlag Brok jedoch am Montagabend im Landesvorstand der NRW-CDU dem 49 Jahre alten Landtagsabgeordneten Stefan Berger. Die Landesvertreterversammlung könnte dies ändern.