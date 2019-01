Von Andreas Schnadwinkel

Brüssel (WB). Dass die britische Premierministerin Theresa May den für den 29. März vorgesehenen EU-Austritt nicht verschieben will, erstaunt Elmar Brok nicht. »Eine Verschiebung bringt nichts außer Alibis. Entweder wird das Abkommen so ratifiziert, oder es gibt einen harten Brexit ohne Abkommen«, sagte der CDU-Europaabgeordnete am Montag dem WESTFALEN-BLATT.

Auch Brok, der die Brexit-Verhandlungen im Auftrag der Fraktion der Europäischen Volksparteien (EVP) begleitet, hält die irische Grenze für den Knackpunkt. Der Widerstand gegen das »Backstop«-Verfahren, also die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland, ist groß. »Die Sache wird nationalistisch aufgeladen und als Drohkulisse missbraucht. Die Brexit-Befürworter behaupten, mit einem ›Backstop‹ wäre Großbritannien in einer Zollunion gefangen. Das stimmt aber nicht. Wir wollen den ›Backstop‹ nur als Rückversicherung und ihn gar nicht erst in Kraft treten lassen. Das könnten wir mit einem weitreichenden Freihandelsvertrag aushandeln«, erläutert Brok.

Misstrauensvotum am Dienstag

Theresa May sei völlig klar, dass der Austrittsvertrag nicht neu verhandelt wird. Aber es könne Erklärungen geben, die »noch deutlicher machen, das es ausdrücklich nicht unsere Absicht ist, den ›Backstop‹ in Kraft treten zu lassen«, so Brok. Und was, wenn May am Mittwoch nach einem Misstrauensvotum nicht mehr im Amt sein sollte? Brok: »Ob es dann ein neues Referendum oder Neuwahlen gibt, muss man abwarten. In beiden Fällen könnte das Brexit-Datum verschoben werden. Aber nur bis zum 30. Juni. Bis dahin ist das Europaparlament im Amt.«

Dass britische Parteien Kandidaten für die Europawahl am 26. Mai aufstellen, scheint absurd. Brok hält es nicht für sinnvoll, dass »britische Europaabgeordnete für kurze Zeit ins Parlament gewählt werden, um erst über den EU-Kommissionspräsidenten abzustimmen und dann nach dem Brexit-Datum zu verschwinden«.