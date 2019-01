Dortmund: Fabian Salin, Erzieher im Kindergarten Rumpelwichte gibt Kindern auf einer Schaukel Schwung. Er ist eine Ausnahme, Männer sind in diesem Beruf noch immer eine Seltenheit. Foto: dpa

Dortmund (dpa). Trotz mehrerer Förderprogramme sind Männer in deutschen Kindertagesstätten noch immer die Ausnahme – und in der Tagespflege geradezu Exoten.

Bundesweit kümmerten sich 2018 knapp 36 000 männliche Erzieher um Kita-Kinder – das entspricht einem Anteil von 6,1 Prozent laut Statistischem Bundesamt. Dem Familienministerium zufolge hat sich die noch niedrige Zahl im Zehn-Jahres-Vergleich (2017 zu 2007) aber immerhin etwa verdreifacht. In der Tagespflege sind deutschlandweit rund 1600 Männer tätig – eine Quote von 3,8 Prozent.

In Nordrhein-Westfalen arbeiteten zum Stichtag 1. März 2018 in den Kitas 3276 Männer als Erzieher – ein Anteil von 4 Prozent an allen tätigen Personen mit diesem Berufsbildungsabschluss, wie das NRW-Familienministerium auf Anfrage mitteilte.

Und mit 567 Tagesvätern lag die Männer-Quote in der Tagespflege bei 3,9 Prozent. Bund und Länder versuchen seit Jahren, männlichen Nachwuchs für den Erzieherberuf oder Quereinsteiger zu gewinnen.