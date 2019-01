Von Christian Althoff

Wie berichtet, waren Unterlagen aus dem Brüsseler Büro des Bielefelder Politikers an die Zeitung »Politico« gelangt. Sie erhebt den Vorwurf, Brok habe sich bereichert. Bei Reisen von Besuchergruppen (das EU-Parlament zahlt einen Zuschuss, die Teilnehmer zahlen eine Pauschale) soll Brok mögliche Überschüsse nicht an die Reiseteilnehmer zurückgezahlt haben – bei einzelnen Reisen mehrere tausend Euro. Elmar Brok weist den Vorwurf zurück.

Von 2009 bis 2015 leitete Klaus Löffler den Besucherdienst des EU-Parlaments, das jährlich 300.000 Bürger empfängt. »Jeder EU-Abgeordnete kann pro Jahr 110 Besucher nach Brüssel oder Straßburg einladen«, sagt er. Das Reiseprogramm werde zunächst vom Besucherdienst geprüft. »Einige Abgeordnete, vor allem EU-Gegner, versuchten früher, Zuschüsse für reine Lustreisen zu bekommen. Wir haben durchgesetzt, dass sie wie andere auch verpflichtend an einem dreistündigen Programm mit einem EU-Beamten teilnahmen.« Der Beamte halte unter anderem einen Vortrag und erkläre das Parlament.

Zuschuss nur einmal gewährt

Ist das Reiseprogramm genehmigt, zahlt das EU-Parlament einen pauschalen Zuschuss. »Pro Teilnehmer 40 Euro fürs Essen, 60 Euro für eine Übernachtung und neun Cent pro Kilometer Anreise.« Auch bei mehrtägigen Aufenthalten werde dieser Zuschuss nur einmal gewährt.

Der Besucherdienst schaue immer »scharf hin«, sagt Löffler. »Er passt zum Beispiel auf, dass der Busfahrer nicht als Besucher ausgegeben wird, um einen weiteren Zuschuss zu kassieren.« Gruppen würden bei ihrer Ankunft durchgezählt. »Dann geht jemand vom Besucherdienst zu einer Bankfiliale im Parlamentsgebäude und weist die Zahlung an.« Der Zuschuss gehe nie auf das Konto eines Abgeordneten, sondern allenfalls auf das eines seiner Mitarbeiter, meist auf das des Reiseleiters. Es werde auch geprüft, ob die Gruppe im Hotel schlafe. »Es sind schon Gruppen – nicht aus Deutschland – nachts wieder zurückgefahren. Sie haben im Bus übernachtet und wollten die 60 Euro Hotelpauschale kassieren.«

Natürlich reiche der öffentliche Zuschuss nicht, um einen mehrtägigen Besuch zu finanzieren, zumal es oft auch noch ein Rahmenprogramm gebe wie Weinproben und Flussfahrten, sagt Klaus Löffler. »Deshalb ist es üblich, dass Teilnehmer einen Eigenanteil zahlen.«

Brok sei »niemals aufgefallen«

Besuchergruppen in Brüssel oder Straßburg zu empfangen sei »bestimmt keine Bereicherungsmethode« für Abgeordnete, meint der pensionierte Beamte, der in Berlin lebt. »Das Gegenteil ist eher der Fall.« Werde beispielsweise festgestellt, dass beim obligatorischen Vortragsprogramm Gruppenteilnehmer fehlten (»Wir zählen die durch«), müsse der Abgeordnete die Zuschusspauschale zurückerstatten. »Er kann sich das Geld natürlich von den Leuten zurückholen, die nicht erschienen sind, aber das tut niemand, weil die Besucher die Reise in guter Erinnerung behalten sollen.«

Auch die Hotelbuchungen, die üblicherweise von Abgeordnetenbüros vorgenommen würden, kosteten die Politiker immer wieder Geld: »Die Hotels verlangen für jeden Gast eine Anzahlung. Und die behalten sie auch, wenn weniger Gäste anreisen als gebucht.« Auf den Kosten blieben die EU-Abgeordneten sitzen. »Es ist wohl so, dass bei manchen Reisen etwas übrig bleibt und bei anderen das Geld nicht reicht.«

Löffler sagt, er habe in seiner Dienstzeit nicht ein einziges Mal erlebt, dass Elmar Brok sich beklagt habe, wenn er Kosten habe übernehmen müssen. Der Bielefelder Abgeordnete sei »niemals aufgefallen«.