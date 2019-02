Die britische Premierministerin Theresa May setzt trotz klarer Absagen aus Brüssel auf auf Nachverhandlungen mit der Europäischen Union. Foto: Alastair Grant

Von dpa

Im Streit über den britischen EU-Austritt beharren London und Brüssel auf ihren unvereinbaren Positionen. May will in Brüssel für eine «pragmatische Lösung» kämpfen. Die EU weiß von keinem Treffen.