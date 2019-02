Schüler protestieren vor dem Landtag in Düsseldorf mit einem Plakat «Ihr zerstört, was uns allen gehört». NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht die Schülerdemonstrationen für Umwelt- und Klimaschutz während der Unterrichtszeit kritisch. Foto: dpa

Die Demonstrationen in den 1980er Jahren für Weltfrieden und gegen die Atomenergie, »die fanden am Wochenende statt, nicht in der Schulzeit«, sagte Laschet am Dienstagnachmittag dem Westdeutschen Rundfunk (WDR 5). Er fände es glaubwürdiger, wenn Schüler nach Schulschluss auf die Straße gehen würden und damit ein persönliches Opfer in ihrer Freizeit bringen würden.

»Die Schulpflicht gilt«

An den seit Monaten laufenden globalen Schüler- und Studentenprotestaktionen »Fridays for Future« hatten vergangenen Freitag auch in Nordrhein-Westfalen wieder zahlreiche Schüler teilgenommen. Mehrere Hundert Demonstrierende versammelten sich vor dem Düsseldorfer Landtag.

Auch Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte bereits betont: »Die Schulpflicht gilt.« Schulschwänzern drohen Sanktionen. Unentschuldigtes Fehlen wird auf dem Zeugnis vermerkt.

In Paderborn und Bielefeld haben Schüler bereits ihre Meinung zum Klima in Demonstrationen bekundet. Auch in Zukunft sind weiter Demos für das Klima von Schülern in Ostwestfalen-Lippe geplant .