Theresa May, Premierministerin von Großbritannien, reist nach Brüssel. Foto: Clodagh Kilcoyne

Von dpa

Brüssel (dpa) - Weniger als zwei Monate vor dem Brexit versucht die britische Premierministerin Theresa May an diesem Donnerstag in Brüssel, mit der Europäischen Union doch noch eine Lösung für einen geregelten EU-Austritt zu finden.