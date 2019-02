Jerusalem (WB). Das iranische Mullahregime feiert in diesen Tagen 40 Jahre islamische Revolution. Arye Sharuz Shalicar (41) hat eine professionelle und eine persönliche Beziehung zum Iran. Der in Göttingen geborene Jude iranischer Abstammung arbeitet im Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als Abteilungsleiter für Außen- und Sicherheitspolitik.

Sein Blick auf 40 Jahre islamische Revolution im Heimatland seiner Eltern ist kein positiver. Andreas Schnadwinkel hat mit dem Politologen und Autor („Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude: Die Geschichte eines Deutsch-Iraners“, „Der neu-deutsche Antisemit: Gehören Juden heute zu Deutschland? Eine persönliche Analyse“) gesprochen.

Vor 40 Jahren siegte die Islamische Revolution mit der Ankunft Ajatollah Chomeneis in Teheran. Wie blickt Israel heute auf diesen Jahrestag und den Iran?

Arye Sharuz Shalicar: 40 Jahre islamische Revolution im Iran, das ist ein trauriger Jahrestag. Denn was hat diese Revolution bis heute gebracht? Im Iran hat sich seitdem eine radikal-islamische, schiitische Diktatur von Ajatollahs etabliert, eine Mullahkratie. Dem Volk geht es keinesfalls besser als vor der Revolution.

Zu Zeiten des Schahs hat der Schah das Geld unter seinen Leuten verteilt, heute tun das die mächtigen Mullahs, die Multi-Millionäre und Milliardäre sind. Ein Großteil des iranischen Volkes hat damals geblutet und blutet auch heute noch. Nach außen hat die Revolution Terror in den Mittleren und Nahen Osten getragen, vor allem in Form der Revolutionsgarden und der Hisbollah im Libanon, aber das Mullahregime ist wegen der Unterstützung der Huthi auch für den Krieg im Jemen mitverantwortlich.

Hinzu kommen die nuklearen Ambitionen und das Raketenprogramm. Die Bilanz nach 40 Jahren Islamischer Republik Iran fällt negativ aus, die Revolution hat dem iranischen Volk und der Welt nichts Gutes gebracht.

Juden mussten unter Hass leiden

Ihre Eltern sind iranische Juden und in den 70er Jahren vor Antisemitismus in Iran nach Deutschland geflüchtet. Warum war der Juden-Hass schon damals im Iran verbreitet?

Shalicar: Mein Vater wuchs in einer kleinen Stadt am Kaspischen Meer auf und hat mir später in Deutschland, wo ich 1977 zur Welt kam, von vielen antisemitischen Zwischenfällen erzählt. Auch meine älteren Verwandten haben mir davon berichtet, dass schon zu Zeiten des Schahs vor allem in der Provinz, in der die Menschen religiöser sind als in den Städten, Juden unter Hass leiden mussten.

Es war eine schiitische Form des Antisemitismus. Juden wurden als unrein gesehen und sollten zum Beispiel nichts anfassen, was auch schiitische Muslime anfassen wollten, um niemanden mit ihrer Krankheit, dem Jüdisch-Sein, anzustecken.

Israel wird an seinen Nordgrenzen zu Syrien und Libanon direkt und indirekt vom Iran bedroht. Wie wehrt sich Israel dagegen?

Shalicar: Der Iran strebt einen hegemonialen Machtbereich im Großraum des Mittleren Ostens an. Diese schiitische Expansionspolitik hat Ajatollah Chomenei schon vor 40 Jahren so vorgegeben. Dem stellen sich die sunnitischen Länder wie Saudi-Arabien und die Emirate in den Weg – und der jüdische Staat Israel.

Wir lassen uns hier nichts gefallen, weil wir gar keine andere Wahl haben. Mittlerweile versteht der Iran, dass Israel seine roten Linien in Syrien verteidigen wird, und zwar mit allen notwendigen Mitteln.

Eine dieser roten Linien ist, dass sich der Iran in Syrien militärisch niederlässt und positioniert und dadurch sowohl Israel aus Syrien bedrohen, als auch den Landkorridor nutzen wird, um weiter Raketen aus dem Iran über Irak und Syrien in den Libanon zur Hisbollah zu transportieren.

Der Konflikt hat sich lange unter dem Radar bewegt

Ist der eigentliche Stellvertreterkrieg auf syrischem Gebiet der zwischen Iran und Israel?

Shalicar: Seit acht Jahren finden auf syrischem Territorium mehrere Kriege statt, ein internationaler Krieg, ein regionaler Krieg und ein Krieg zwischen Minderheiten. Auf dem Gebiet Syriens treffen sich unter anderem Sunniten, Schiiten, Kurden, Türken, Iraner, Russen, US-Amerikaner, Franzosen, Saudis sowie die Terrormilizen »Islamischer Staat« und Al-Qaida.

Der Charakter des Syrienkriegs hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach geändert, die Schwerpunkte verschieben sich je nach Lage. Der Konflikt zwischen Israel und Iran hat sich lange unter dem Radar bewegt, jetzt aber nicht mehr. Israel wollte sich nicht in diesen Konflikt hineinziehen lassen, weil es damit nichts zu tun hat. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Israel in Syrien nichts mehr zu suchen hätte, wenn der Iran Syrien verließe und sich auf sein Territorium zurückzöge.