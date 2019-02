Düsseldorf/Essen (epd). In Nordrhein-Westfalen mehren sich die Bußgeldverfahren wegen Schulschwänzens. Allein im Regierungsbezirk Düsseldorf wuchs die Anzahl seit 2014 von 1.344 auf 2.300 im vergangenen Jahr, wie aus einer Statistik der Behörde hervorgeht.

Auch die Verfahren gegen Eltern, die den Urlaubsbeginn vorziehen und ihre Kinder noch vor den Schulferien eigenmächtig vom Unterricht befreien, ist im Regierungsbezirk Düsseldorf gestiegen. 2018 waren das 428 solcher Fälle, 2014 noch 252.

Demnach sind im vergangenen Jahr in den fünf Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 8.000 Bußgeldverfahren wegen Schulschwänzens verhängt worden. Spitzenreiter war den Zahlen zufolge der Regierungsbezirk Arnsberg mit 2.806 Bußgeldverfahren. Davon waren 1.545 gegen Jugendliche und 1.261 gegen Eltern eingeleitet worden. Auch im Regierungsbezirk Köln (1.402) sind zahlreiche Bußgeldverfahren aktenkundig, wie es hieß.

1.027 Fälle von Schulpflichtverletzungen

Im Regierungsbezirk Münster gab es im vergangenen Jahr 1.027 Fälle von Schulpflichtverletzungen. Davon wurden etwa 800 mit einem Bußgeld entweder gegen Schüler selbst oder auch gegen die Erziehungsberechtigten geahndet, wie eine Sprecherin der Behörde dem epd mitteilte. Für den Regierungsbezirk Detmold liegen aktuelle Zahlen erst nach den Osterferien Ende April vor. Im Jahr 2017 gab es laut Pressestelle in der Region 743 Bußgeldbescheide wegen Schulschwänzens, 2016 waren es 675, wie ein Sprecher dem epd mitteilte.

Unter dem Motto »Fridays for Future« demonstrieren Schülerinnen und Schüler seit Wochen immer freitags für den Klimaschutz und schwänzen dafür in der Regel den Unterricht. In NRW drohen ihnen dafür Strafen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte im Düsseldorfer Landtag erneut auf die Einhaltung der Schulpflicht gepocht. Bei Verstoß dagegen kann ein Bußgelder von bis zu 1.000 Euro drohen. 18-jährige Schüler unterliegen nicht mehr der Schulpflicht.