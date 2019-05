Bielefeld (WB/as). Der heimische CDU-Europaparlamentarier Elmar Brok (72) greift die Rechtspopulisten in Europa scharf an. »Die selbsternannten Gralshüter des Nationalen und vermeintlichen Patrioten verraten in Wirklichkeit ihre Vaterländer«, sagte Elmar Brok dem WESTFALEN-BLATT.