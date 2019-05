Sarah Wiener und Werner Kogler, EU-Spitzenkandidaten für die Grünen in Österreich, kleben Plakate an einen Aufsteller. Foto: dpa

Wien/Halle (WB). Was viele nicht wissen: Die TV-Köchin Sarah Wiener hat am 27. August 1962 in Ostwestfalen das Licht der Welt erblickt, und zwar in Halle. Und was viele auch nicht wissen: Sarah Wiener ist Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen bei der Europawahl. Andreas Schnadwinkel hat mit ihr über ihre Herkunft und über Politik gesprochen.

Wer in Ostwestfalen zur Welt gekommen ist, der bleibt für Ostwestfalen immer einer von ihnen. Sie wurden in Halle geboren. Sind Sie mal wieder an Ihrem Geburtsort gewesen?

Sarah Wiener : Ja, natürlich. Das vorige Mal liegt schon etwas zurück. Da bin ich mit meiner Mutter durch Halle spazieren gegangen, und wir haben das alte Haus meiner Oma besucht und eine Nachbarin von früher getroffen. Die ganzen Generationen mütterlicherseits haben zwischen Halle, Bielefeld und Münster gelebt. Meine Großeltern sind auf einem Friedhof in Halle begraben. Die Stadt wird immer ein Teil meines Lebens sein.

Österreich steckt kurz vor der Europawahl in einer Regierungskrise. Wer profitiert am Sonntag davon?

Wiener : Wenn ich das wüsste, müsste ich die Zauberin von Oz sein. Kein Wahlforscher in Österreich traut sich eine Prognose zu. Wahrscheinlich wird es schon so sein, dass die ÖVP davon profitieren wird. Denn es ist zu erwarten, dass sich Wechselwähler der FPÖ verteilen. Und wenn Sie mich fragen, auch die Grünen.

Bei der Europawahl 2014 haben die Grünen in Österreich 14,5 Prozent und drei Sitze im Europaparlament geholt. Derzeit liegen die Grünen in Umfragen bei sechs Prozent. Was ist da los?

Wiener : Ein Hauptgrund ist, dass die Grünen 2017 bei der Wahl zum österreichischen Nationalrat aus dem Parlament geflogen. Das lag daran, dass viele Leute zur SPÖ gewählt haben, um die ÖVP-FPÖ-Koalition zu verhindern. Was ja dann nicht geklappt hat. Wenn wir bei der Europawahl sechs Prozent holen würden, wäre das schon ein Aufwärtstrend. Mein Gefühl sagt mir, dass es mehr als sechs Prozent werden.

Warum sind Sie noch kein Mitglied der Grünen geworden?

Wiener : Ich bin Teil der grünen Familie, aber ich habe kein Parteibuch. Und ich möchte auch keines haben. Ich denke, es passt zu mir, parteilos zu sein.

Sie haben Listenplatz zwei. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Wiener : Vor einer Woche hätte ich 50:50 gesagt. Jetzt halte ich die Chance für etwas besser. Wegen der Regierungskrise sind alle Politiker sehr nervös, und die großen europäischen Themen interessieren im Moment niemanden. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Es geht nur um Innenpolitik. Die Rettung der Welt muss noch ein paar Tage warten.

Welche Auswirkungen hätte ein starkes ÖVP-Ergebnis bei der Europawahl am Sonntag auf den Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz am Montag?

Wiener : Wir wissen, dass es im September Neuwahlen gibt. Und die meisten Politiker haben von jetzt auf gleich in den Wahlkampfmodus umgeschaltet. Auch Sebastian Kurz ist verantwortlich für diese desaströse Situation, weil er die FPÖ zu seinem Regierungspartner gemacht hat. Wer sich mit Hunden schlafen legt, der wacht mit Flöhen auf. Kurz kann sich da nicht aus der Verantwortung ziehen und nicht einfach so weitermachen wie bisher.

Bekämen Sie das hin, zwischen Ihrem Gut in der Uckermark, den Restaurants in Berlin und dem Europaparlament in Brüssel und Straßburg?

Wiener : In meiner Firma bin ich ja nicht mehr im Tagesgeschäft, sondern die »Chefideologin« und Visionärin für strategische Entscheidungen. Ich bin bereit, mich für eine andere Politik in Europa einzusetzen und dafür mein Leben zu ändern. Ich will Themen der Agrar- und Ernährungspolitik nach vorne bringen, von denen ich überzeugt bin, dass sie die Existenz unserer Zivilisation betreffen. Das meine ich nicht populistisch, sondern in vollem Ernst.

Als Quereinsteigerin tun Sie dem politischen Betrieb sicher gut. In welchen Situationen merken Sie besonders, dass Sie keine Berufspolitikerin sind?

Wiener : Ich nehme das als Kompliment, wenn ich als Quereinsteigerin angesprochen werde. Ich merke in TV-Debatten mit Berufspolitikern, dass so viele glattgekieselte und nichtssagende Sätze abgesondert werden. Wenn alle nur für das Gute und Richtige sind, dann frage ich mich, warum wir in einer Situation sind, in der nicht alles gut und richtig ist. Wahrscheinlich konnte mich nur die grüne Familie fragen, ob ich kandidieren würde. Die Grünen sind basisdemokratisch und vielfältig aufgestellt. Da finden auch nicht alle immer alles gut, was ich sage. Aber wir teilen unsere Überzeugungen und Werte.

Sie haben auch schon Ihre Erfahrungen mit radikalen Veganern bei den Grünen gemacht. Wie sieht Ihr agrar- und ernährungspolitischer Ansatz aus?

Wiener : Vegan lebende Menschen finden es gut, wie ich mich für Tierschutz einsetze. Wenn ich Massentierhaltung als Tierquälerei kritisiere, dann muss ich kein Vegetarier oder Veganer sein. Es geht nicht darum, ob ich Fleisch esse oder nicht, sondern darum, den Tieren in Not zu helfen.

Bienen sind schon länger Ihr Thema. Die Lebensräume sind bedroht. Wie schätzen Sie das Problem ein?

Wiener : Die Bienen sind Indikator für die Verarmung und den Verlust an Vielfalt. Hinter jeder Honigbiene stehen hunderte Wildbienen, die wegsterben und nicht von Imkern betreut werden. Unsere Existenz ist auf die Vielfalt der Insekten aufgebaut. Wir können diese Grundlage unseres Lebens nicht beschädigen und zerstören und ernsthaft glauben, dass wir am Ende als einzige überleben. Drum lasst uns die Weltenrettung beginnen.