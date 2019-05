Der amtierende Bürgermeister von Bremen und Spitzenkandidat der SPD, Carsten Sieling, kommt in der Bürgerschaft an. Foto: Ole Spata

Von dpa

Bremen (dpa) - Nach der Landtagswahl in Bremen versuchen CDU und SPD, jeweils ein Regierungsbündnis unter ihrer Führung zu schmieden. Dazu warben sie am Montag um Partner, vor allem um die Grünen.

Die CDU, seit dem Wahlsonntag stärkste Kraft, vereinbarte mit der erstarkten Ökopartei ein erstes Sondierungsgespräch für Mittwoch, wie Landesvize Jens Eckhoff sagte. Für Freitag sei ein Gespräch mit der FDP geplant, die ebenfalls dem Dreierbündnis angehören soll. Die SPD wiederum, die in ihrer Hochburg drastisch verloren hatte , sieht in einer Koalition mit Linken und Grünen eine Chance, an der Macht zu bleiben. Konkrete Termine für Gespräche gab es zunächst aber nicht.

Die CDU wurde bei der Wahl am Sonntag nach 70 Jahren erstmals stärkste Partei im kleinsten Bundesland. CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder , ein IT-Unternehmer und politischer Seiteneinsteiger, nahm daraufhin den Regierungsauftrag für seine Partei in Anspruch. Er setzt auf eine Jamaika-Koalition. In der Verkehrs- und Umweltpolitik hätten CDU und Grüne ähnliche Ideen, sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, auf einer rein menschlichen Ebene funktioniert das sehr gut mit den Grünen.»

Auch CDU und FDP seien sehr nah beieinander. Schwieriger sei das Verhältnis der beiden erhofften Koalitionspartner untereinander. Die FDP wäre als Teil der Regierung an der Grünen-Basis nicht einfach zu vermitteln, sagte Meyer-Heder.

SPD-Chefin Sascha Karolin Aulepp kündigte Gespräche mit dem bisherigen Bündnispartner, den Grünen, und mit der Linkspartei an. Rot-Grün regierte seit 2007 in Bremen, verlor aber am Sonntag die Mehrheit, wobei die Grünen deutlich zulegten. Trotz der Verluste der SPD gebe es in Bremen eine Mitte-Links-Mehrheit für ein «weltoffenes, tolerantes Bremen», sagte Aulepp.

Die Grünen reklamierten für sich einen klaren Regierungsauftrag . Ihnen komme es darauf an, ihre Inhalte im Klimaschutz und in der Schulpolitik umzusetzen, sagte der Landesvorsitzende Hermann Kuhn. Eine bloße Fortsetzung des bisherigen Bündnisses, nur erweitert um einen zusätzlichen Partner, werde es nicht geben.

Für die Bildung einer neuen Regierung gibt es keinen Zeitdruck. Die Legislaturperiode des Landesparlamentes endet am 7. Juni. Nach Artikel 81 der Landesverfassung muss die neue Bürgerschaft innerhalb eines Monats nach Ablauf der Wahlperiode zusammentreten. Die konstituierende Sitzung muss Ende Juni/Anfang Juli einberufen werden.

Am Abend wollten die Landesvorstände von SPD, CDU und Grünen in getrennten Sitzungen zusammenkommen, um über das Wahlergebnis zu beraten.

Nach der am Montagvormittag veröffentlichten letzten Hochrechnung des Landeswahlleiters kam die CDU auf 26,1 Prozent und die SPD auf 24,8 Prozent. Die Grüne erreichten 17,9 und die Linken 11,0 Prozent. Die FDP kam auf 6,2 und die AfD auf 6,6 Prozent. Wegen des komplexen Bremer Wahlrechts liegt das vorläufige amtliche Endergebnis erst am Mittwoch vor.