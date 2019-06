Von dpa

Zweiter Teil des Rückzugs: Nach der Verabschiedung aus dem Parteivorstand sagt Andrea Nahles auch in der SPD-Bundestagsfraktion «good bye». Und nun? Das wissen die Genossen noch nicht so recht. Der Koalitionspartner mahnt sie, bei der Stange zu bleiben.

Berlin/Kiel/Linz (dpa) - Nach ihrem Rücktritt als SPD-Vorsitzende hat sich Andrea Nahles auch von der Spitze der Bundestagsfraktion zurückgezogen.

Sie gab diese Entscheidung am Dienstag zu Beginn einer Fraktionssitzung bekannt, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Bis zur Neuwahl des Fraktionsvorsitzes übernahm der Abgeordnete Rolf Mützenich, das dienstälteste Vorstandsmitglied, kommissarisch das Amt. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand hatte ihn darum gebeten.

Die Spitze der Unionsfraktion rief den Partner dazu auf, trotz der Turbulenzen zur Arbeit in der Koalition zu stehen. Die Tendenz, diese grundsätzlich schlechtzureden, sei nicht berechtigt. «Diese GroKo ist besser als ihr Ruf», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an die Bundesregierung, weiter für die Bürger zu arbeiten.

Grosse-Brömer sagte, er hoffe, dass die SPD wieder Stabilität gewinne, «um diese Regierung auch zu Ende zu bringen». Zu Spekulationen, die SPD könnte die Koalition noch in diesem Jahr verlassen und so ein vorzeitiges Ende der letzten Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel herbeiführen, sagte er: «Ich mache mir jetzt keine Gedanken, wann und unter welchen Umständen diese Koalition brechen sollte.» Die Koalition solle ihren Aufgaben gerecht werden.» Wenn es nach ihm gehe, solle die Koalition nicht vorzeitig beendet werden.

Der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner rät seiner Partei dringend davon ab, die Koalition aus einer Position der Schwäche heraus aufzukündigen . Die SPD dürfe einen solchen Schritt nicht gehen, nur weil sie die GroKo nicht mehr ertragen könne, sagte Stegner der Deutschen Presse-Agentur. «Man muss das an Ziele binden.» Wenn zum Beispiel die Grundrente nicht komme oder kein Klimaschutzgesetz, mit dem Deutschland seine Verpflichtungen einhalten kann, könne die Koalition nicht fortbestehen.

«Aber wenn man sagt, wir gehen raus, weil wir zu schwach sind oder einfach keinen Bock mehr haben, wer soll uns dann eigentlich noch wählen?», sagte Stegner. «Dann hätten wir ja öffentlich erklärt, wir sind nicht regierungsfähig - das kann es nicht sein.»

Steinmeier betonte bei einem Treffen mit anderen deutschsprachigen Staatsoberhäuptern im österreichischen Linz, die Bevölkerung erwarte zu Recht, dass die Regierung sich mit wichtigen Themen beschäftige und Entscheidungen treffe. «Dazu gehört das Thema Wohnen, dazu gehört natürlich auch, die richtigen Entscheidungen im Kampf gegen den Klimawandel und vieles andere mehr. Ich glaube, da haben die Menschen die Erwartung, dass die Regierung sich diesen Fragen schnell wieder zuwendet.»

Die SPD diskutiert weiter darüber, wie der personelle Neuanfang gestaltet werden soll. Generalsekretär Lars Klingbeil forderte, die Mitglieder an der Entscheidung über die künftige Parteiführung zu beteiligen, die auch ein Duo bilden könne. Dies dürfe nicht im Hinterzimmer verabredet werden, sagte er der «Passauer Neuen Presse» (Dienstag).

Klingbeil sagte, alle Landesverbände könnten sich nun mit Ideen einbringen. Der Parteivorstand berate und entscheide dann wie angekündigt am 24. Juni über das Verfahren. Dass die SPD künftig eine Doppelspitze bekommt wie etwa die Grünen, schließt Klingbeil nicht aus. «Wieso nicht? Wir müssen neu denken», sagte er dem Blatt.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) befürwortete eine Urwahl für eine neue SPD-Spitze. «Ich kann dem etwas abgewinnen», sagte er am Dienstag bei einer Wanderung im Harz. Voraussetzung sei allerdings, dass es echte Alternativen bei der Wahl gebe.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sprach sich dafür aus, zunächst einmal ein Meinungsbild an der Parteibasis einzuholen. Es sei wichtig, «erstmal vor Ort zu diskutieren», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. Man wolle der Basis «zuhören» und Vorschläge sammeln, anstatt in den ersten Tagen vorzupreschen und zu sagen, wie das Verfahren laufen solle.

Der Vorsitzende der mächtigen nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, befürwortete ebenfalls eine Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz. «Damit die SPD zu neuer Stärke findet, braucht es viel Rückhalt und eine breite Legitimation des oder der neuen Vorsitzenden in der Partei», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Der SPD-Vorstand hatte am Montag entschieden, dass die drei Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei kommissarisch führen . Wie schon Finanzminister Olaf Scholz erklärten die drei aber, nicht für den Vorsitz zur Verfügung zu stehen.

Juso-Chef Kevin Kühnert verlangte ein Ende persönlicher Angriffe in der SPD. Bei den Beratungen in der Partei nach dem Nahles-Rücktritt habe es Einigkeit darüber gegeben, dass der «teils destruktive und verletzende Umgang der letzten Wochen» aufhören müsse, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Daran werden wir uns selbst messen.» Klar sei aber auch, dass nicht jede harte Auseinandersetzung eine Zerstörung der politischen Debattenkultur bedeute.

Der ehemalige Mainzer Ministerpräsident und Ex-SPD-Chef Kurt Beck mahnte Solidarität und Loyalität in der SPD an. Wenn eine Partei Solidarität als Leitgedanken habe, «und man das nicht lebt, das merken die Menschen zurecht», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wenn jemand gewählt wird, dann ist eine Entscheidung getroffen, dann ist zunächst einmal Unterstützung angesagt.»

Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sagte am Montagabend im ZDF, die SPD könne durchaus wieder Wahlen gewinnen und den Kanzler stellen. «Ich glaube, die SPD hat unverändert die Chance, in Zeiten, in denen sich Dinge so schnell ändern, wie das gegenwärtig der Fall ist, auch als stärkste Partei aus einem Wahlkampf herauszugehen - und daraus einen Führungsanspruch für die Regierung abzuleiten.» Der Blick auf Europa zeige, dass Sozialdemokraten immer noch Erfolg hätten. Als Beispiele verwies er auf die Niederlande, Schweden, Finnland und Dänemark.