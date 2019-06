»Die Sicherstellung ihrer Handys würde einen nachhaltigen Eindruck auf die Täter und potenzielle Nachahmer machen«, sagt der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW, Erich Rettinghaus, der Düsseldorfer »Rheinischen Post« (Mittwoch). Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich für Kameras an den Einsatzfahrzeugen stark, die am Einsatzort die Gaffer automatisch filmen. Die technischen Voraussetzungen dafür seien gegeben, sagte GdP-Landeschef Michael Mertens der Redaktion. Nur die Politik müsse es auch wollen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisierte das Verhalten der Schaulustigen scharf. »Gaffer sollten sich schämen. Und sich selbst einmal fragen, ob sie in einer solchen Notsituation angestarrt und gefilmt werden wollten«, sagte Reul der Zeitung. Er frage sich »manchmal, ob einige Menschen durch zu viel gucken von Filmchen im Netz nicht den Bezug zur Realität verloren haben«, sagte der CDU-Politiker.