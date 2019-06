Youtuber Rezo in Jan Böhmermanns Sendung »Neo Magazin Royale«. Foto: Julia Hütner/ZDF/dpa

Köln (WB/tho). Youtuber Rezo ist in der am Donnerstag ausgestrahlten Folge der ZDF-Sendung »Neo Magazin Royale« aufgetreten.

Sein Besuch bei Entertainer Jan Böhmermann war der erste Fernsehauftritt des 26-jährigen Aacheners, der Mitte Mai mit dem inzwischen gut 14 Millionen Mal geklickten Video »Die Zerstörung der CDU« für Aufregung gesorgt hatte. Dem Video wird eine Beeinflussung des Europawahlkampfs zugeschrieben.

Aufregung wird auf die Schippe genommen

Schon im Trailer für die zunächst in der Mediathek veröffentlichte Sendung nehmen Böhmermann und Rezo die Aufregung um das Video auf die Schippe. Als Böhmermann versehentlich mit dem Kugelschreiber an Rezos rosafarbenen Hoodie kommt, sagt er: »Oh, ich hab dich angemalt.« – »Ist nicht schlimm!« – »Kaufst du dir einfach einen neuen.« – »Die Grünen bezahlen mir den.« Gemeinhin war Rezos Videokritik an der Klimapolitik von CDU, CSU und SPD auch als Mobilisierung für mögliche Grünenwähler verstanden worden.

Weder für Video bezahlt, noch von den Grünen beauftragt

Während seines etwa viertelstündigen Auftritts in der eigentlichen Sendung, der aus einem konventionellen, unspektakulären Gespräch besteht, sagt Rezo, er sei weder von einem Unternehmen für das Video bezahlt worden, noch habe er im Auftrag der Grünen gehandelt. Er habe auch »keinen großen Grund« gehabt, sondern »einfach Bock«, sich mit ein paar Themen auseinanderzusetzen.

Rezo verlangt nach mehr Menschlichkeit bei Politikern

»Es ist krass, dass manche Leute sich das nicht vorstellen können, dass einfach jemand aus freien Stücken etwas macht, ohne Geld zu bekommen.« Er sei davon ausgegangen, dass das Video auf weniger Aufrufe kommen werde als seine Videos sonst – vielleicht 200.000, 300.000. Böhmermann fragt, ob er angesichts der Wirkung Mitleid empfunden habe mit der CDU? »Es tut mir leid für die Guten in der Partei.« Zudem verlangt Rezo in der Sendung, dass Politiker »menschlicher und klarer werden in der Sprache«. Selber politisch aktiv zu werden, sei ihm aber »zu stressig«.

Böhmermann zitiert Amthor

Den vielleicht größten Lacher gab es gleich zu Beginn, als Böhmermann sagt, die Anmoderation habe er sich lange überlegt: »Ey, Rezo du alter Zerstörer!« (ein Zitat des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor, der erzählt hatte, dies sei der Einstiegssatz seiner bislang nicht veröffentlichten Video-Antwort auf »Die Zerstörung der CDU« gewesen).

Es war die letzte »Neo Magazin Royale«-Sendung vor der Sommerpause, die bis Ende August dauern soll.