»Eine Aufwandsentschädigung in Form von Schwimmbadgutscheinen oder Kinogutscheinen sind für uns durchaus vorstellbar«, sagte Peter Preuß, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, der »Rheinischen Post« (Freitag). Ähnlich äußerten sich die Grünen. Kleine Geschenke als Dankeschön für die gute Tat könnten helfen, um die Blutspende attraktiver zu machen, sagte Grünen-Gesundheitsexperte Mehrdad Mostofizadeh.

»Ob es sich dabei um ein besonders leckeres Stück Kuchen oder einen Gutschein für den Schwimmbadbesuch handelt, ist zweitranging«, sagte er weiter. Ähnlich sieht es nach dem Medienbericht der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Josef Neumann.

Für Blutspender gibt es in mehreren Ländern unterschiedliche Anreize: Etwa Schokolade und Steuervergünstigungen in Polen, Wellnessgutscheine in Tschechien und freie Tage in Italien. In Deutschland und einigen Nachbarländern wird dagegen vor allem an das Gewissen der Spender appelliert. Der größte Spendendienst hierzulande, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), setzt auf Ehrenamtlichkeit, wie DRK-Generalsekretär Christian Reuter betont. Am 14. Juni ist Weltblutspendetag.