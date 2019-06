Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). Die Opposition wittert ein Gschmäckle: Dass Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) einen 600.000 Euro schweren Auftrag für ein digitales Schulprojekt ohne Ausschreibung an die ihrer Partei nahestehende Unternehmerin und Delius-Tochter Verena Pausder vergeben hat, wecke in einer »sensibilisierten Öffentlichkeit« Misstrauen, sagte am Mittwoch SPD-Fraktionsvize Jochen Ott im Schulausschuss des Landtags.