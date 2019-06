Hemmelgarn hatte am Montag den Absturz der zwei Eurofighter bei Twitter mit den Worten kommentiert: »Jetzt haben wir noch ein taugliches Flugzeug. Das Gute daran ist, dass es in der Zukunft keine weiteren Zusammenstöße in der Luft geben wird!« Später entfernte Hemmelgarn den Tweet und erklärte dies damit, dass er zum Zeitpunkt seines Twitter-Eintrags davon ausgehen konnte, dass beide Piloten den Absturz überlebt hätten.

AfD-Bundesvize Georg Pazderski sagte am Dienstag der »Bild«: »Der Tweet war völlig unangemessen, die AfD begegnet unseren Soldaten mit Respekt und Anerkennung.« Hemmelgarn sagte zu »Bild«: »Ich hatte nachgeguckt, ob beide Piloten überlebt haben, die ersten Meldungen waren leider falsch. Es lag mir fern, Soldaten verächtlich zu machen. Ich wollte einfach nur auf die desolate Situation der Ausrüstung der Truppe hinweisen.«