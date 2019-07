Am Donnerstagmorgen wurden auch in Köln Wohnungen mutmaßlicher Gefährder aus dem islamistischen Umfeld durchsucht. Foto: Oliver Berg

Von dpa

Zugriff am frühen Morgen: Mit Spezialkräften ist die Polizei am Donnerstag zu Wohnungsdurchsuchungen in Düren und Köln ausgerückt. Wenig später wird klar: Der Einsatz dürfte sich gelohnt haben.