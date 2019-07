Düsseldorf (dpa). In Nordrhein-Westfalen wird ein Gehaltsbonus erwogen, um Pädagogen an Brennpunktschulen zu locken. »Wir denken darüber nach, Lehrern, die bereit sind, an Schulen mit dringendem Personalbedarf und schwer besetzbaren Stellen zu gehen, befristete Zuschläge zu zahlen«, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) der in Düsseldorf erscheinenden »Rheinischen Post«. »Auf diese Weise können wird den Lehrermangel gezielter angehen.«